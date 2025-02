BH: motociclista morre em acidente com caminhão no Anel Rodoviário

Um motociclista, de 27 anos, morreu em um acidente entre caminhão e moto na noite dessa quarta-feira (19/2), no Anel Rodoviário de Belo Horizonte.

A batida aconteceu próximo a Área de Escape, no bairro Buritis, Região Oeste da capital, no quilômetro 541. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que passava pelo local do acidente prestou o primeiro atendimento à vítima, que morreu ainda na pista da rodovia.

O motorista do caminhão, de 48 anos, relatou que seguia na faixa da direita da rodovia e mudou para a faixa central para fazer uma ultrapassagem. Durante a manobra, escutou um barulho do lado externo e notou os veículos próximos diminuindo a aceleração. Ao parar, ele percebeu que uma moto havia batido na traseira do caminhão.

A perícia foi acionada e removeu o corpo do motociclista para o IML. O caminhoneiro fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Os pertences da vítima foram entregues a um familiar.

