Não adianta fantasia: PM vai usar drones para pegar foragidos no carnaval

“Espero que não pegue ninguém. Espero que quem tá com mandado de prisão não saia para a folia. Meu recado é: criminoso, fique em casa porque se sair a gente vai pegar", afirmou o vice-governador Mateus Simões, durante coletiva junto a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) nesta quarta-feira (19/2). O Professor Mateus reforçou o uso dos drones 'falantes' utilizados durante o Carnaval 2025 no estado, o sistema foi anunciado no início de fevereiro deste ano. Segundo a PM, as fantasias usadas durante a folia não impactam o reconhecimento facial dos criminosos. “A simulação para enganar o sistema tem que ser grande”, explicou o coronel Frederico Otoni.

O uso de drones durante a folia se estende por todo estado, mas o reconhecimento facial com cruzamento de dados para identificação dos foragidos é exclusividade da capital. A tecnologia também será empregada em torres de observação fixa e bases de segurança, todas conectadas a uma central de videomonitoramento em tempo real. A ferramenta tem 90% de assertividade na identificação e será usada pela primeira vez em grande escala, com possibilidade de aplicação futura em outros eventos de grande público, como jogos de futebol.

Monitoramento integrado

No total, 200 drones serão utilizados durante a folia, além disso, a PMMG contará com Postos de Observação Elevada (POE), que possuem câmeras com visão 360° e conseguem identificar pessoas em um raio de até quatro quilômetros. O sistema não tem limitação geográfica e permite acompanhar deslocamentos, rastrear movimentos e entender por onde a pessoa circula, facilitando abordagens estratégicas.

Durante a coletiva, o coronel Otoni explicou que as imagens captadas são enviadas em tempo real para a central da polícia, onde são comparadas com um banco de dados que inclui informações de foragidos de Minas Gerais e até de outros estados. A abordagem será realizada assim que a pessoa for identificada e, caso haja erro, os militares realizam os procedimentos para liberar rapidamente o cidadão.

Para evitar tumultos, drones e torres de segurança também emitiram avisos sonoros. O sistema poderá ser usado para conter pânico, evitar empurra-empurra e orientar evacuações, além de alertar o público sobre abordagens a foragidos.

Os avisos sonoros, segundo a corporação, servem também de suporte para o policial realizando patrulha no chão, pois vai fornecer informações sobre aéreas de tumultos, crimes ou movimentações suspeitas.

Mensagens

Durante a coletiva a corporação realizou uma demonstração dos avisos sonoros emitidos pelos drones, entre as mensagens estão lembretes para usar doleira e para o consumo excessivo de álcool, que pode aumentar o risco de acidentes e situações indesejadas, além do tradicional som estridente das sirenes já usado nas viaturas da corporação.

O sistema foi desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC). Além do reconhecimento facial, segundo o coronel Frederico Otoni, a PMMG já conta com o Sistema Elios, que identifica placas de veículos roubados que também foram desenvolvidos internamente. O investimento no projeto e aquisição de novos drones e câmeras, o valor gasto com o sistema, segundo ele é imensurável.

Outras medidas segurança

Em nota, o Governo de Minas Gerais reforçou que a PMMG terá 100% do efetivo empregado para reforço de policiamento durante o carnaval do estado. A corporação também promete aumentar o número de postos de registros de ocorrências, especialmente na Região Central de Belo Horizonte, além da ampliação do horário de emprego das Bases de Segurança, de forma a acompanhar os horários dos blocos de carnaval.

Nestes pontos, segundo a PMMG, serão priorizados os atendimentos à mulher, mantendo o atendimento, sempre que possível, por uma policial feminina.

Nos cerca de 30 mil quilômetros de rodovias sob responsabilidade do estado, haverá reforço das equipes do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), durante 24 horas por dia. Ainda em nota, o governo comunicou que serão realizadas blitze em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), também nas entradas das cidades do interior de Minas.

Há promessas também de reforço de operações da Polícia do Meio Ambiente e da Patrulha Rural nas unidades de conservação, parques, rios, lagos, lagoas e balneários, em parceria com órgãos como a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e a Marinha do Brasil.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck