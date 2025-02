Foragido por morte de adolescente grávida é preso

Um homem, de 33 anos, condenado pelo homicídio de uma adolescente grávida, foi preso nessa quarta-feira (19/2), na zona rural de Argirita, na Zona da Mata.

O crime aconteceu em 2015, no Bairro Bom Jardim, em Juiz de Fora, também na Zona da Mata. O homem estava foragido desde 2021, quando foi condenado a 18 anos de prisão em regime fechado.

A Polícia Civil teve informações de que ele estava escondido na zona rural de Argirita, onde trabalhava como caseiro.

Depois de monitoramento, os policiais identificaram o local exato e efetuaram a prisão. Durante a abordagem, também foi constatado que ele residia com a companheira, suspeita de participação no crime. À época dos fatos, ela era menor de idade.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, e está à disposição da Justiça.

O crime

O homicídio ocorreu no dia 17 de setembro de 2015. A vítima, uma adolescente de 17 anos, grávida de dois meses, foi assassinada depois de uma discussão com a vizinha e companheira do condenado, na época com 16, por causa de espaço em um varal.

Segundo as investigações, o suspeito segurou a vítima enquanto a companheira a golpeava com uma faca no peito, atingindo o coração. A jovem ainda tentou pedir socorro e caminhar até a casa dela, mas morreu no local.

Na época, os suspeitos fugiram e permaneceram foragidos por 20 dias até se apresentarem na delegacia em Juiz de Fora, onde foram indiciados por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. O inquérito foi concluído em 21 de setembro de 2015.