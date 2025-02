Homem é morto a facadas e tem corpo encontrado dentro de cesto de roupa

Um homem, de 51 anos, foi assassinado a facadas e teve o corpo encontrado dentro de um cesto de roupas nessa quarta-feira (19/2), no bairro Parque Elizabeth, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Polícia Militar foi acionada devido a denúncias de discussão. No local, a polícia não encontrou nada, mas os militares suspeitaram do cenário devido ao nervosismo da população, que apontava para uma casa na rua Delfim Moreira.

Uma moradora liberou a entrada dos policiais que, durante buscas, localizaram o corpo da vítima dentro de um cesto de roupas.

Um familiar narrou que estava trabalhando quando o homem, de 43 anos, ligou, confessou que havia matado um indivíduo e disse estar esperando anoitecer para dispensar o corpo que colocou no cesto. Porém, a testemunha não acreditou devido ao fato do homem usar drogas e ter alucinações.

Populares relataram que o suspeito saiu correndo pela rua ao perceber a aproximação da polícia. A PM fez rastreamento na região e o homem foi localizado na casa de um vizinho.

Questionado, o suspeito narrou que usava drogas com a vítima e com um sobrinho, momento em que notou que a vítima pegou o seu cartão de crédito. Em determinado momento, a vítima, em posse de uma ferramenta pontiaguda para afiar enxadas, tentou atacá-lo.

O suspeito afirma que deu um soco no queixo do homem, pegou a ferramenta dele e o atingiu na nuca. Depois disso, ele pegou uma faca, deu um golpe no pescoço da vítima e colocou o corpo dentro do cesto de roupas.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. A perícia e o rabecão foram acionados e o caso será investigado.