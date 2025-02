MG: família morre decapitada em acidente; 2 vítimas são crianças

Cinco pessoas da mesma família morreram decapitadas após o carro em que estavam se envolver em um acidente na MGC-452, em Tupaciguara, no Triângulo Mineiro, nesta quarta-feira (19/2).

O Corpo de Bombeiros informou que as vítimas são um homem de 25 anos, a mãe dele, de 40, o irmão, de 10, a esposa, de 18, e o filho, de 2.

Segundo a corporação, na altura do km 51 da rodovia, uma pequena carreta reboque se soltou de uma caminhonete, e as ferragens atravessaram o para-brisa do carro onde estavam as vítimas. Todos morreram decapitados.

Os corpos foram recolhidos pelo serviço funerário após a liberação da perícia da Polícia Civil no local.

