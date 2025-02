Homem tenta matar motorista de van na porta de escola

Uma van escolar foi atingida por tiros no fim da manhã desta quinta-feira (20/2) em frente a um escola municipal de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O motorista do veículo seria o alvo do atirador. Não houve feridos, apesar do pânico causado na instituição.



Os tiros foram dados no exato momento em que o motorista chegou e estacionou o veículo na porta da instituição, que fica Bairro São Jorge. O criminoso fugiu em seguida.



Tudo aconteceu do lado de fora da escola e, segundo a Secretaria Municipal de Educação, "os profissionais da unidade escolar, mesmo com a situação tendo ocorrido em via pública e envolvendo van particular, acionaram o botão do pânico do aplicativo Escola Protegida e a Polícia Militar compareceu imediatamente ao local".



Não houve qualquer alteração na operação da escola e nenhum estudante ou servidor foi vítima, informou ainda a pasta.



Como escapou do ataque, o motorista seguiu para o registro da ocorrência sem precisar de atendimento médico.



Existe a informação de que recentemente ele teria se envolvido em uma briga com uma mãe de aluno e outro homem em frente à escola, mas a própria PM disse ser apenas uma possibilidade de motivação.





Ninguém foi preso até o início da tarde.