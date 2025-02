PF prende mulher que emprestava imóveis para quadrilha ligada ao tráfico

A Polícia Federal, em conjunto com outras forças de segurança, prendeu uma mulher de 36 anos em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nesta quinta-feira (20/2), acusada de emprestar imóveis para uma quadrilha envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

A suspeita foi identificada durante a Operação Anthill, deflagrada em novembro de 2024, que cumpriu 31 mandados de prisão preventiva, 48 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de aproximadamente R$ 150 milhões.

Ela também é investigada por, supostamente, ter ligação direta com o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro.

Os levantamentos, cujos desdobramentos devem continuar ao longo de 2025, indicaram que a mulher desempenhava um papel ativo na organização criminosa. Segundo a PF, além de disponibilizar imóveis ao grupo, ela movimentava quantias expressivas em suas contas bancárias.

As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos.

A Operação Anthill revelou que a quadrilha movimentava grandes quantidades de entorpecentes, adquiridos no Mato Grosso do Sul e distribuídos no Triângulo Mineiro. Durante as investigações, foram apreendidos mais de 500 quilos de cocaína ligados à organização.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além da PF, participaram da ação as polícias Militar, Civil e Penal de Minas Gerais.