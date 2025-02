Feira Hippie recebe novos expositores após 30 anos

A Feira da Afonso Pena, popularmente conhecida como Feira Hippie, abre espaço para novos expositores, que estão sendo gradualmente credenciados a partir desta quinta-feira (20/2). O último processo licitatório para ingresso de comerciantes foi publicado em 1995, há quase três décadas.

Habilitados por meio do Edital SMPU 044/2024, oito feirantes já foram contemplados nesta primeira sessão de entrega e terão autorização para começar a comercializar produtos a partir deste domingo (23/2). Além disso, novos credenciamentos serão realizados até que as 71 vagas reservadas aos beneficiados no sorteio público sejam preenchidas. Desse total, 5% é destinado a pessoas com deficiência.

Em entrevista ao Estado de Minas, Tatiana da Costa, comerciante de comidas e bebidas, falou sobre a conquista de trabalhar no local. “Participar da feira é uma experiência carregada de significados para quem trabalha nela. Não é apenas uma oportunidade de mostrar nossos produtos — no meu caso, venda de espetos e bebidas — mas também de ter contato com histórias, tradição e inovação”, explica.

“A expectativa de trabalho vai além da simples venda de artesanato ou alimentos. Para nós, é uma chance de fortalecer nossa identidade cultural e dar visibilidade ao que é feito com tanto carinho e dedicação”, compartilha. “A feira é uma forma de perpetuar essa cultura e, ao mesmo tempo, aprender e evoluir com as novas gerações, que chegam trazendo novas ideias e inspirações”.

O edital abrange vagas para produtores que moram em Belo Horizonte e atuam na produção de arte, artesanato, produtos de variedades e alimentos.

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a feira conta atualmente com 1.508 barracas ativas, distribuídas em 15 setores: Cestaria; Flores e Arranjos/Mobiliários; Decorações e Utilidades; Cama, Mesa e Banho/Tapeçaria; Vestuário; Vestuário Infantil; Criança; Bijuterias; Arranjos e Complementos; Cintos, Bolsas e Acessórios; Calçados; Artes Plásticas – Pintura; Artes Plásticas – Escultura; e Setores de Alimentação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Reconhecido como um dos principais pontos turísticos da capital, o local se destaca pela diversidade de produtos expostos, pelas manifestações artísticas e por sua ampla dimensão. Com uma área de 45 mil m² e 1 km de extensão, atrai cerca de 60 mil visitantes aos domingos, chegando a reunir aproximadamente 10 mil pessoas nos horários de maior movimento.

Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges