Mais uma cidade mineira anuncia cancelamento do carnaval; saiba qual

A prefeitura de Formiga, na Região Centro-Oeste de Minas, comunicou por meio de suas redes sociais que não haverá carnaval na cidade em 2025, devido à situação financeira orçamentaria do Executivo. Nos comentários da publicação, internautas dividiram opiniões sobre a decisão.

No Instagram, uma internauta expressou apoio: "Concordo demais com essa atitude, primeiro a obrigação; depois, a diversão". Já outro comentário questiona a decisão: "E vamos ver se prefeitos e vereadores vão ficar em Formiga trabalhando. Toda vez, a mesma ladainha. Carnaval traz emprego para as pessoas, agora sair daqui para gastar em outras cidades... Só quero ver a galera aqui trabalhando".

Outras mensagens na publicação sugerem que a noticia não é novidade para alguns moradores. "Quando é que teve (carnaval)?", ironiza outro comentário.

Já no Facebook, um usuário também expressou sua insatisfação. "Enquanto não mudar essa cultura de que entretenimento é gasto, a cidade não sairá do lugar. Como é uma cidade de perfil 'conservador', grande parte da população delira de alegria com uma notícia dessas! O povo que curte o carnaval segue espalhando seu dinheiro pelas cidades vizinhas. Um dinheiro que poderia ser movimentado aqui", finaliza.

Interior sem folia

Até dia 11 de fevereiro, outras oito cidades mineiras já haviam suspendido investimentos e cancelaram a festa. Estão na lista: Guaranésia, Três Corações e Guapé, no Sul de Minas; Serro, no Alto Jequitinhonha; Santa Vitória, no Triângulo; Carmo da Mata, no Centro-Oeste; Lagoa Formosa, no Alto Paranaíba; e Santana do Paraíso, no Vale do Aço. Os motivos apresentados pelas prefeituras para o cancelamento são variados e vão desde endividamento à promessa de investimento em melhorias nos serviços como saúde e infraestrutura.

A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) afirma, porém, que as prefeituras sequer apresentaram projetos ou cadastro nos editais de incentivo ao carnaval.

