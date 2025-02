Confins: manutenção emergencial afeta abastecimento de água

A Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) informou que o abastecimento de água na cidade de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, poderá apresentar irregularidade nesta quinta (20/2) e sexta-feira (21) por conta de uma manutenção emergencial na rede de distribuição.

Segundo a companhia, a previsão é que a distribuição de água seja normalizada gradativamente no decorrer da manhã de sábado (22/2). Durante esse período, os moradores podem enfrentar dificuldades no acesso à água, principalmente aqueles que não possuem reservatórios em seus imóveis.

A Copasa ressaltou que residências e estabelecimentos com caixas d'água adequadas podem não ser impactados pela interrupções no abastecimento e reforça a importância do uso consciente da água, especialmente em momentos como este.

Para mais informações, os consumidores podem entrar em contato com a empresa por meio dos canais oficiais de atendimento.



