BH: diretora de escola pede sinalização após segundo acidente em 4 meses

"É a segunda vez que isso acontece, é preciso uma mudança para que haja segurança". É o que diz a diretora do Movimento de Promoção Social (MOPS), Keila Jaqueline Silva Ciríaco. O centro de educação infantil, localizado no Bairro Mariano de Abreu, na Região Leste de Belo Horizonte, foi atingido por uma van escolar duas vezes em menos de quatro meses, sendo uma em novembro do ano passado, e a outra, nesta quinta-feira (20/2).

No acidente mais recente, uma van perdeu o freio e colidiu com o muro da escola. Havia 17 crianças de outras instituições, de idades entre 9 e 14 anos, dentro do veículo no momento do acidente. Segundo a diretora, todas são acolhidas na creche infantil. Três delas tiveram leves arranhões e foram levadas para o Hospital São Camilo, e uma sofreu um corte e foi encaminhada para a UPA Leste.

Ao Estado de Minas, Keila relembra o ocorrido em novembro, quando uma van, sem passageiros, perdeu o controle e colidiu com o portão. "Para não perder totalmente a direção do veículo na rua, que é um declive, o motorista jogou a van em direção à creche. O portão foi destruído", conta.

Ela diz que o primeiro episódio aconteceu após o horário escolar, mas o desta quinta ocorreu durante horário de aula. "Eu atendo 217 crianças, de 0 a 5 anos, em horário integral. Os pequenos brincam no pátio. Acredito que precisa ser avaliada a proposta de uma sinalização na rua, por questão de segurança", afirma.

A diretora destaca ainda que o trânsito no local é intenso. "Recebo, em média, de sete a oito vans de empresas diferentes durante os horários de entrega e retirada. Se acontecer o mesmo problema novamente, o alvo é a escola. Para evitar que um carro perca o controle, um motorista desce rua abaixo e direciona ao muro da escola. Aí pode acontecer uma tragédia", afirma.

Medo

Keila Silva ainda expõe o medo e a insegurança de alunos e funcionários. "Estamos com medo agora. Nenhum dos funcionários quer deixar os carros na porta. Somos uma área de escape na hora da emergência, mas esse escape pode colocar em risco 217 crianças", ressalta ela.

A diretora pede que seja feita uma sinalização ou alteração na direção da rua para resolver o problema. "Já solicitamos apoio à prefeitura, mas o pedido foi negado com a justificativa de que o fluxo de veículos aqui é baixo. É importante ter um olhar para essa área a fim de evitar mais acidentes", reitera.

A reportagem solicitou posicionamento da BHTrans, porém não obteve retorno até a publicação desta matéria.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata