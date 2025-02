Mulher é assassinada e tem corpo jogado em cisterna

O corpo da técnica de enfermagem Pâmela Valadares Nunes, de 28 anos, foi localizado dentro de uma cisterna localizada na Zona Rural de Frutal, no Triângulo Mineiro, no início da noite dessa quarta-feira (19/2). A mulher foi resgatada por uma equipe do Corpo de Bombeiros (CBMMG) da cidade.

Segundo informações divulgadas pelos militares, o corpo estava de ponta cabeça, mergulhado na água da cisterna, sendo que as pernas estavam aparecendo.

A Polícia Militar (PMMG) registrou o caso como feminicídio e ocultação de cadáver. Conforme o registro policial, dois homens, que foram presos, teriam participado do crime, ou seja, um suposto enforcamento. Um deles era namorado da vítima.

Inicialmente, ainda segundo a PM de Frutal, o suspeito apresentou versões contraditórias e histórias incoerentes, mas, posteriormente, confessou o crime. "Ele revelou ter matado a vítima e se prontificou a indicar o local onde o corpo havia sido ocultado", diz outro trecho do registro da PM.

Em seguida, equipe da PM foi até um endereço informado pelo primeiro homem detido e encontrou um segundo suspeito, a motocicleta da vítima e uma carriola que foi utilizada para transportar o corpo.

Pâmela trabalhava em dois hospitais de Frutal: Hospital São José e Hospital Municipal Frei Gabriel.

Nota de pesar da Prefeitura de Frutal

"É com tristeza e consternação que o Hospital Frei Gabriel recebeu a notícia da trágica morte da nossa colaboradora Pâmela Valadares Nunes. Nesse momento de profunda dor, prestamos nossas sinceras condolências à família, aos amigos e aos companheiros de trabalho de Pâmela"