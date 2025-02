BH: falsa notificação de desaparecimento acaba em prisão de traficantes

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu dez pessoas ligadas a uma organização criminosa, no Bairro Serra Verde, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. A operação Iscariotes foi desencadeada depois que a corporação suspeitou de uma denúncia de desaparecimento de um homem, identificado como líder do tráfico de drogas do Sapolândia, no último 24 de dezembro. Os investigadores acreditam que Douglas Rodrigues Antunes, de 26 anos, foi morto por comparsas em uma espécie de motim, mas seu corpo ainda não foi encontrado.





Dentre os envolvidos, estão sete homens e quatro mulheres: um mandante, associado da vítima; cinco executores; e cinco partícipes. Em entrevista coletiva, o delegado Alexandre Oliveira da Fonseca afirmou que, até então, os suspeitos podem responder por homicídio qualificado, tráfico, falsidade ideológica e fraude processual.





As investigações começaram depois que uma das envolvidas fez um registro de ocorrência online de uma pessoa desaparecida. A mulher chegou a divulgar um cartaz com a foto de Douglas. Ela alegou que o homem havia saído de casa na Rua Jacob Marra de Freitas, e, ao chegar na esquina com a Rua Guido Leão, o GPS do celular da vítima parou de funcionar, e ele não foi mais visto.





Durante diligências, os investigadores chegaram até o apartamento de Douglas, onde foi encontrado um aparelho celular, com informações da venda de entorpecentes. Já na garagem do prédio, foram descobertos vestígios de tabletes de maconha. A suspeita da Polícia Civil é a de que, após a morte do líder, seus associados entraram no local e retiraram os produtos para revendê-los.





Em meio às buscas pelo corpo de Douglas, a polícia chegou a uma área em São Joaquim de Bicas, onde foram encontrados vestígios de uma pessoa que foi carbonizada dentro de pneus, modus operandi conhecido como "micro-ondas" praticado pelo “tribunal do crime”. Conforme o delegado, dois exames para identificação foram feitos, e ambos confirmaram não se tratar do desaparecido no Serra Verde. Essa investigação segue em andamento na delegacia da Polícia Civil da cidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia