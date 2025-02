Padrasto é preso por morte de enteado de um ano em Ribeirão das Neves

Um homem, de 22 anos, foi preso suspeito de matar o próprio enteado de um ano no Bairro Rosaneve, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa quarta-feira (19/2).

Agentes da Polícia Civil foram até o IML onde o médico constatou uma possível morte violenta da criança. Os familiares da vítima estavam no local. De acordo com o médico da polícia, a criança tinha diversos hematomas pelo corpo e uma grande hemorragia no interior do crânio.

A família da vítima informou que a criança morava com a mãe, a avó e o padrasto. Na terça-feira (18/2), a mãe do menino deixou o filho com o padrasto e saiu para trabalhar. Algumas horas depois, o homem ligou para a companheira dizendo que a criança caiu e estava desacordada.

A mulher ligou para a avó do menino e pediu para que ela ajudasse. Apenas quando a avó da criança chegou, o menino foi levado para atendimento hospitalar. No local, a avó alegou que a criança tinha se engasgado.

Mãe, avó e padrasto da vítima foram levados para a delegacia para prestar mais esclarecimentos. O padrasto recebeu ordem de prisão em flagrante devido ao fato de ter sido o único em contato com a criança no momento do fato, as contradições que apresentou em entrevista e a forte suspeita de que tenha agredido a vítima.

