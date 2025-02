PF mira grupo suspeito de usar serviço postal para tráfico internacional

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

A Polícia Federal cumpre operação contra o tráfico internacional de drogas em Conselheiro Lafaiete e Caranaíba, na Região Central de Minas, na manhã desta quinta-feira (20/2).

As investigações começaram depois de que foram apreendidas mais de 20 encomendas contendo cocaína e dimetiltriptamina (DMT) – uma substância psicotrópica proibida no Brasil, com efeitos alucinógenos semelhantes ao LSD.

Segundo a Polícia Federal, os pacotes enviados via serviço postal eram destinados a países como Alemanha, Austrália, Bélgica, Estados Unidos, Espanha e França.

Em abril de 2024, a PF prendeu em flagrante o principal responsável pelo envio das drogas no momento em que ele tentava despachar mais uma encomenda contendo cocaína para a Austrália.

As investigações também apontaram a possível participação de um segundo indivíduo, que auxilia no armazenamento da droga e, principalmente, na produção do DMT destinado à exportação.

Caso a suspeita seja confirmada, o investigado poderá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de reclusão.