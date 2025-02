Secretário deixa Governo Zema e vai presidir Copasa

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Fernando Passalio, vai deixar o governo de Romeu Zema (Novo) e será o novo presidente da Companhia de Saneamento (Copasa). Em nota enviada nesta quinta-feira (20/2) para a imprensa, a gestão do estado afirma que a mudança tem como objetivo “garantir os ajustes necessários para viabilizar a adesão ao Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados".

O mesmo movimento ocorreu no início do ano com a ex-secretária de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto, que deixou a Cidade Administrativa para assumir a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge). As empresas podem ser federalizadas para que Minas entre no programa de renegociação da dívida, calculada em mais de R$ 165 bilhões.

A nota do governo ainda faz uma série de elogios à gestão de Passalio frente a pasta. A Cidade Administrativa lembra que, em 2024, o estado atingiu a marca de R$ 458,27 bilhões em investimentos privados desde janeiro de 2019.

“Passalio sempre foi um parceiro de primeira ordem nesta gestão, incentivando inclusive o empreendedorismo mineiro. Também esteve à frente do desenvolvimento do Vale do Lítio, um dos nossos principais programas de atração de investimento com compromisso sustentável. Já foram atraídos R$ 5,5 bilhões e gerados cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos somente nesse projeto. Tenho certeza que será um ótimo nome para ajustar os processos neste novo momento da Copasa”, disse o governador Romeu Zema.

No lugar de Passalio, a secretaria será comandada pela atual secretária-adjunta de Governo, Mila Corrêa da Costa, também consultora de carreira da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Na atual gestão do novo, Mila já esteve na Secretaria de Desenvolvimento Econômico como subsecretária de Gestão de Imóveis.