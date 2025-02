"Se for provado, só tem uma solução: ser preso", diz Lula sobre Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teceu críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), acusado de articular um golpe de estado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) em entrevista exclusiva com a Rádio Tupi FM, dos Diários Associados, nesta quarta-feira (20/2). Segundo Lula, caso Bolsonaro seja condenado, ele não terá outra alternativa além da prisão. “Se for provado, ele só tem uma saída: ser preso”, disse.

“Estava tentando tomar conta do país como se fosse propriedade privada. Ele pede anistia sem ser julgado, quando ele faz isso, se mostra culpado. Ele tem direito de falar que é mentira, mas ele é um mentiroso, mentia 11 vezes ao dia quando era presidente, fez um cercadinho no Palácio da Alvorada para mentir”, afirmou Lula se referindo à sala do chamado Gabinete do Ódio.

Lula mencionou os presos dos atos golpistas de 8 de janeiro. “Eles precisam de advogados, serem julgados, juntar provas. Não existe isso de pedir anistia sem ser julgado. Se forem condenados, terão uma boa cela com acesso aos direitos humanos”, disse.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes derrubou, nessa quarta-feira (19/2), o sigilo da delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. O Estado de Minas teve acesso ao documento em que Cid revela detalhes sobre supostas articulações de golpe de Estado após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas em 2022 e o funcionamento do chamado “Gabinete do Ódio”.

Na entrevista, o presidente afirmou que 2025 será um “ano extraordinário”: “Vamos colher muita coisa e, em 2026, vou entregar muito mais que prometi. Me cobrem.” Ele revelou que vai anunciar três medidas importantes para a política de crédito e que vai viajar pelo Brasil com mais frequência para divulgar suas realizações. “Vamos derrotar a mentira do ex-presidente da República e sua turma.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Falando da área externa do Palácio da Alvorada, o presidente Lula também garantiu que o preço da carne vai cair e “o povo vai voltar a comer a sua picanhazinha”. Reconheceu que o ovo (“Tá caro mesmo, é um absurdo”) e o café estão caros. Questionado se a primeira-dama Janja Lula da Silva interferia em suas decisões, o presidente respondeu: “Cuida de mim de uma forma muito especial.”