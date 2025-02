Lula está fora da corrida para reinventar o Estado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não se deu conta de que há uma corrida mundial para reinventar o Estado, com o objetivo de modernizar a economia, na qual a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos foi uma reação política desesperada dos republicanos à iminente perda de hegemonia da economia mundial e às dificuldades de o Partido Democrata dar respostas adequadas aos impactos da nova economia no tecido social, como de resto a maioria dos líderes das democracias representativas do Ocidente. A China e outros países asiáticos, da pequena Cingapura à populosa Índia, estão levando grande vantagem em relação ao Ocidente.



Não se trata de uma volta aos modelos nacionalistas autárquicos, mas da busca de integração competitiva à economia mundial. O próprio slogan do governo, União e Reconstrução, é a síntese dessa visão atrasada de Estado. Nesta segunda-feira (17), por exemplo, ao visitar a Feira de Negócios da Indústria Naval e Offshore Brasileira, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, Lula reiterou um viés nacional-autárquico de compreensão da economia, na qual o setor estatal teria um papel predominante no desenvolvimento. Em tom de campanha eleitoral, criticou as tentativas de privatização das estatais brasileiras e atribuiu essas iniciativas ao avanço da extrema direita no país. Ele também lamentou a “imagem negativa” da Petrobras durante a Operação Lava-Jato.



“A depender de quem governa esse país, a Petrobras não é levada a sério e vai tentar ser privatizada quantas vezes o povo brasileiro votar errado. É importante lembrar isso. Já tentaram privatizar a Caixa Econômica, o Correio, o Banco do Brasil, e tem gente que acha que é legal. Por quê? Porque a extrema direita, nesse país, ganhou a batalha contra o papel do Estado. ‘O Estado é corrupto, o Estado é caro, o Estado não presta... E o que é bom tem que ser da iniciativa privada’”, declarou.

Lula falou de corda em casa de enforcado: “Depois de muita dificuldade de tentar privatizar a Petrobras, eles resolveram dizer que todo mundo que defendia a Petrobras eram ladrões. E resolveram transformar a Lava-Jato em uma espécie de ‘caça-níquel’ contra os trabalhadores da Petrobras e contra todos que, nesse país, defendiam a Petrobras”, defendeu. Ainda afirmou que “o que estava em jogo”, durante a Lava-Jato, era a “destruição da indústria de engenharia desse país e a tentativa de destruir a Petrobras”. Esqueceu que R$ 5,3 bilhões desviados no “Petrolão” foram recuperados judicialmente pela estatal.



Na contramão



Enquanto Lula fazia proselitismo estatista, do outro lado do mundo, nesta segunda-feira, o presidente da China, Xi Jinping, discursou em um simpósio fechado com grandes empresários chineses para reforçar seu apoio ao setor privado em meio aos desafios da economia do país. Pequim sofre com o fraco consumo doméstico, uma crise prolongada no setor imobiliário e desafios externos, como as tarifas sobre suas exportações.



O discurso de Jinping é um ponto de virada para o setor de tecnologia chinês, após as restrições e fiscalização rigorosa iniciada em 2020, numa tentativa de dar um novo impulso à economia chinesa. O líder comunista procura seus empresários para impulsionar a economia.



O setor privado representa mais de 60% do PIB da China, 48,6% do comércio exterior, 56,5% dos investimentos em ativos fixos, 59,6% da arrecadação tributária e mais de 80% do emprego urbano”. Participaram do encontro os magnatas chineses Jack Ma (Alibaba), velho crítico do excesso de regulação; Ren Zhengfei (Huawei Technologies), Lei Jun (Xiaomi Corp), Wang Xing (Meituan) e o discretíssimo Liang Wenfeng (DeepSeek), além de executivos da montadora BYD e da fabricante de baterias Contemporary Amperex Technology Co. Uma nova lei será aprovada para otimizar o ambiente de negócios do setor privado e impulsionar o crescimento de alta qualidade.



No nosso caso, a questão de fundo não é a existência em si das empresas estatais, são sua necessidade, o modelo e a qualidade de sua gestão. Ou seja, o melhor do aproveitamento dos ativos públicos. Dados do Banco Central indicam um déficit de R$ 6 bilhões nas empresas estatais até novembro, o maior desde o início da série histórica em 2009. Outras fontes apontam que, de janeiro a agosto, o déficit alcançou R$ 7,2 bilhões, o maior em 22 anos. Esses déficits podem ser atribuídos ao uso político das empresas, a generosos acordos trabalhistas, a má gestão e falta de transparência nos investimentos.



Os maiores déficits são das seguintes estatais: Emgepron (Empresa Gerencial de Projetos Navais), ligado à Marinha, de R$ 2,49 bilhões, atribuído à construção das fragatas da classe Tamandaré; Correios (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), de R$ 2,2 bilhões, devido à redução de encomendas e custos elevados; Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados), de R$ 590,4 milhões, por perda de faturamento; e Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), de R$ 541,8 milhões, decorrente das concessões de aeroportos de grande movimento e manutenção dos de pequeno porte.