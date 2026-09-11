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Luiz Carlos Azedo

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A Operação Make Up, autorizada por Flávio Dino, cumpriu 49 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Distrito Federal - (crédito: Sergio Lima/AFP – 22/3/24)
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Crise do Supremo virou foco da disputa eleitoral e desgasta o governo Lula

A mudança de cenário teve impacto estratégia de reeleição de Lula, abalada pelas novas contingências. A campanha governista ainda está sem rumo.

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