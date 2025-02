Lula concede entrevista exclusiva à Rádio Tupi; acompanhe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concede uma entrevista exclusiva à Rádio Tupi FM, do Rio de Janeiro, veículo do grupo Diários Associados, nesta quinta-feira (19/2), às 8h. A conversa com o mandatário também pode ser acompanhada ao vivo no YouTube do portal UAI.

Inserir hiperlink da entrevista

A conversa com o presidente ocorre dentro do programa “Show do Clóvis Monteiro”. O bate-papo também contará com a participação dos jornalistas Isabele Benito e Sidney Rezende. Os temas em pauta incluem economia, políticas sociais, segurança e os desafios do governo para os próximos meses.