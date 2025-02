Carnaval de BH: ambulantes protestam contra limitações na venda de cerveja

Sou estudante de jornalismo no Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH). Já trabalhei no Laboratório de Aprendizagem em Comunicação e Audiovisual do UNIBH (CACAU) e na Assessoria de Comunicação do Sistema Faemg Senar.

Ambulantes se reuniram em frente à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), na Região Central da cidade, na manhã desta quinta-feira (20/2), para protestar contra as limitações na venda de bebidas no Carnaval de 2025 da capital mineira. Os manifestantes questionam a regra que exige a comercialização apenas de cervejas da Ambev dentro das dez vias oficiais da folia entre 28 de fevereiro e 4 de março.

Neste ano, o Carnaval de BH conta com o patrocínio master da Ambev, com um investimento de R$ 5,9 milhões. A empresa assina a cota "Apresenta Brahma". O grupo também participa da "Cota de Patrocínio" Beats, Guaraná e Zé Delivery.





A ambulante e representante do coletivo que atua pela categoria, Thais Tamara, estava presente no protesto e enfatizou seu descontentamento com as normas definidas neste ano. Segundo a vendedora, a medida vem causando um prejuízo aos trabalhadores de rua no carnaval. Ela indaga, principalmente, a norma que os obriga a conter somente as bebidas da Ambev dentro dos limites das dez vias. Segundo ela, isso impede os ambulantes de transitar livremente por Belo Horizonte durante o carnaval realizando as vendas.





Thais Tamara ressalta que a intenção não seria vender as bebidas, mas tê-las guardadas para que, assim que saírem dos limites do patrocínio, possam seguir normalmente com o percurso e vender as outras bebidas. “Como um ambulante vai estar em uma via exclusiva da Ambev e depois vai para outra via onde pode vender qualquer bebida? Como ele vai transitar com essas bebidas que não vão estar com ele na caixa? [..] É exclusivo da Ambev, mas os ambulantes não vão poder nem ficar com o produto dentro da caixa para depois ir a outra avenida que ele possa vender”, questiona.





A representante do coletivo dos ambulantes defende que muitos vendedores estão com estoque parado, pois investiram nos produtos há muito tempo, mas não estão conseguindo vender. “Os ambulantes vêm investindo durante um ano. Eles compram onde veem uma promoção. E vão comprando e guardando para ganhar uma graninha extra no carnaval, que é o 13° deles. Para quem trabalha na rua, o 13º é agora no carnaval. Tornou-se um momento importante de trabalho. Muitos tiram para conquistar alguma coisa, uma geladeira, o que for”, disse Thais Tamara.





Com o protesto, a categoria espera entrar em um acordo com a PBH para que os vendedores possam, pelo menos, estocar a bebida dentro da caixa enquanto estiverem dentro dos limites do patrocínio.

“A gente espera ser ouvido pelo prefeito (em exercício, Álvaro Damião), pela Belotur… A gente está aqui querendo entrar em um acordo com eles. Mesmo que as vias sejam exclusivas da Ambev, queremos um acordo para usá-la para trabalhar, porque aqui não tem bandido. Pelo menos para transitar. Os ambulantes não estão trabalhando em paz. Por que os ambulantes foram buscar a credencial se eles vão ter que ficar correndo de fiscais?”, contestou a ambulante.





‘Pegos de surpresa’





A exclusividade comercial da Ambev foi anunciada aos ambulantes durante a entrega das credenciais, que começou no dia 11 de fevereiro. A medida é uma contrapartida estabelecida no Edital de Patrocínio publicado pela administração municipal em dezembro de 2024. A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur) explicou que o direito de exclusividade se refere apenas à comercialização de cervejas das marcas Brahma, Skol, Antarctica, Budweiser, Spaten, Stella Artois, Patagonia e Corona, dentre outras da Ambev. As regras não valem para outras bebidas alcoólicas, refrigerantes, suco e água.





Os ambulantes denunciam que a medida foi uma surpresa por ter sido anunciada "de ultima hora". A ambulante Laissa Gabriela prevê um prejuízo de cerca de R$ 1.000, pois já havia feito um estoque da cerveja Heineken. “Muitos ambulantes compraram a mercadoria bem antes, e, bem em cima da hora, eles falam que a gente não pode vender. E, infelizmente, o que o público mais procura é a Heineken. Eu tinha comprado antes. Só que agora se os fiscais verem a gente vendendo, eles têm autoridade de vir tomar. A gente nem arrisca para não perder”, comenta Laissa Gabriela.

A reportagem do jornal Estado de Minas entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), que deverá se posicionar ainda nesta quinta-feira. O conteúdo será editado assim que a resposta chegar.





Patrocinadora também em São Paulo





A Ambev investiu R$ 27,8 milhões no contrato de patrocinadora master do Carnaval de São Paulo. A cidade espera receber cerca de 15 milhões de foliões durante a festa. O pagamento do valor foi feito em parcela única, em 15 de janeiro.

Cerca de 15 mil ambulantes foram credenciados para trabalhar no Carnaval paulista. Além da credencial, o kit recebido pelos vendedores contou com colete, guarda-sol e isopor.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Veja a lista das dez vias de BH que a Ambev terá exclusividade comercial apenas em cervejas:

Avenida Amazonas, entre Rua São Paulo e Rua da Bahia

Avenida Afonso Pena, entre Avenida Amazonas e Avenida Álvares Cabral

Avenida Brasil, entre a Avenida Afonso Pena e Av. Francisco Sales

Avenida Getúlio Vargas, entre Rua Alagoas e Rua Professor Moraes

Rua Mármore, entre Rua Gabro e Rua Tenente Durval

Avenida dos Andradas, entre Rua Alphonsus de Guimarães e Rua Pirite

Avenida dos Andradas, entre Avenida do Contorno e Rua dos Carijós

Avenida Coronel Oscar Paschoal, entre a Avenida Antônio Abrahão Caram e Avenida Presidente Carlos Luz

Avenida dos Bandeirantes, entre Praça da Bandeira e Rua Professor Mello Cançado

Avenida Assis Chateaubriand, entre Rua Sapucaí e Rua Silva Ortiz

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata