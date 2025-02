Calorão: PBH distribui água para população em situação de rua

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

Em uma tentativa de minimizar os impactos do calor que vem atingindo a capital mineira, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) distribuiu água mineral para a população em situação de rua nesta quarta-feira (19/2). A ação ocorreu na Praça da Estação, na Região Centro-Sul, e contou também com orientações sobre a importância da hidratação e de cuidados preventivos durante as altas temperaturas.

Marcel Belarmino, Diretor de Proteção Social Especial, esteve presente na iniciativa e afirma que a população em situação de rua é a que mais sofre com as altas temperaturas.

Nesta tarde, foram dadas também instruções, feitas pelas equipes dos Serviços Socioassistenciais — Serviço de Abordagem Social, Centros de Referência Especializado para População em Situação de Rua, Unidades de Acolhimento —, referentes ao acesso à rede de saúde em caso de sintomas ocasionados por alterações climáticas. A Defesa Civil Municipal também participou da iniciativa.

“A sede é uma sensação de que a gente pode estar com perda de líquido, que estamos precisando repor, por isso é fundamental esse aumento de oferta”, afirmou Paulo Roberto Lopes Corrêa, diretor de Promoção da Saúde e Vigilância Epidemiológica. Ele, que também esteve presente na ação, reforçou que é importante que as pessoas fiquem atentas aos possíveis sinais de desidratação: queda da pressão arterial, tontura e urina mais concentrada.

Calorão

Nesta quarta-feira (19/2), a temperatura na capital mineira ficou na casa dos 30ºC. A máxima registrada foi de 31,8ºC, na estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na Pampulha.

O calor deve persistir nesta quinta e sexta-feira, e a umidade relativa do ar deve cair para aproximadamente 30%. De acordo com o Inmet, embora as temperaturas estejam elevadas, elas são típicas do verão e só devem amenizar quando o estado registrar novas precipitações.

Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, o estado enfrenta uma massa de ar quente que começa a enfraquecer na sexta-feira (21) em alguns municípios das regiões Sul e Zona da Mata. O meteorologista Ruibran dos Reis explica que a chegada de uma frente fria no litoral paulista vai mudar a direção dos ventos, possibilitando chuvas isoladas nessas regiões. Com isso, as temperaturas máximas podem cair entre 2ºC a 3ºC.

“Na Região Metropolitana, ainda vai continuar na próxima semana as temperaturas acima da média até o final do mês, mas não há previsão de chegada de frentes frias e chuvas significativas até o final do mês. Depois do dia 22, começa a diminuir esse calorão e podemos ter chuvas no Triângulo, Sul, Zona da Mata e parte da Região Central”, diz o especialista.

De acordo com Ruibran, a chuva isolada pode chegar na Região Metropolitana de Belo Horizonte entre os dias 24 e 25 deste mês, tornando o clima mais agradável. No entanto, a possibilidade de chuva nas regiões Norte, Nordeste e Leste de Minas é para março.

*Estagiárias sob supervisão do subeditor Humberto Santos