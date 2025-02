Adolescentes compram pizza e são detidos com R$ 2 mil em notas falsas

Dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar (PMMG) nesta quinta-feira (20/2), em Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba, com R$ 2,8 mil em notas falsas. Eles foram descobertos depois de pagar uma pizza e um refrigerante com uma cédula falsificada.



Os jovens pagaram o lanche no valor de R$ 83 com uma nota de R$ 100. Receberam o troco e o entregador foi embora. Só na pizzaria que o trabalhador percebeu que se tratava de uma cédula sem valor. O trabalhador, então, fez contato com a Polícia Militar (PMMG).



Os menores foram encontrados no Bairro Jardim Esperança e reconhecidos pelos próprios policiais, que tinham abordado os suspeitos mais cedo em atitude suspeita. A dupla foi liberada em seguida.



Nas casas dos dois, foram encontradas 28 cédulas falsas de R$ 100, além dos R$ 17 de troco que eles receberam do pedido da pizza.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Eles foram apreendidos com as cédulas. O trabalho agora será de descobrir a origem do dinheiro falso.