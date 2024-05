A cantora Izabela Cristy e o marido, David Barros, foram condenados a 7 anos e 9 meses de reclusão e 1 ano e 9 meses de detenção, respectivamente. As informações são do do próprio advogado de defesa do casal, Junior Pinheiro. Eles foram acusados de aplicar golpes por meio da plataforma I&D investimentos, atraindo cerca de 300 vítimas com a promessa de 100% de lucro em até 40 dias.







O delegado Flávio Rabello afirmou na época que o casal usava culto em igrejas evangélicas para atrair investidores. Moradores de Belo Horizonte, Vespasiano e Lagoa Santa, na região metropolitana, fizeram queixas.





Enquanto David cumprirá pena no presídio, Izabela vai continuar em prisão domiciliar, medida decidida por ela ter uma filha de 2 anos. Eles também deverão pagar uma indenização de R$ 7,5 milhões por danos morais coletivos e outra de R$ 205 mil por danos materiais.





O advogado do casal reitera que a sentença está sendo estudada e que eles vão se “manifestar oportunamente”, ainda acrescenta que Izabela e David seguem à disposição e têm interesse em esclarecer os fatos.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata