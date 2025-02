MG: caminhão com toneladas de embutidos pega fogo

Um caminhão pegou fogo nesta quinta-feira (20/2) na MG-050, em Formiga, no Centro-Oeste de Minas, o que causou a destruição de 3,6 toneladas de embutidos. O incêndio consumiu todo o veículo que transportava a carga da empresa Seara.



De acordo com a 4ª Companhia do Corpo de Bombeiros de Formiga, uma equipe foi acionada por volta das 11h20 e, ao chegar ao local, encontrou o caminhão completamente em chamas. Conforme os militares, foram utilizados duas linhas de ataque e aproximadamente 4,5 mil litros de água para conter o fogo e evitar que ele se alastrasse.



Uma equipe da Via Nascentes, concessionária responsável pela rodovia, realizou a sinalização para garantir a segurança do trânsito.



Após a extinção do incêndio, o local ficou sob responsabilidade do condutor do veículo e da equipe da concessionária. Ela aguardava a chegada da Polícia Militar e do reboque para a remoção do caminhão.

As causas do incêndio não foram divulgadas até o momento. Ninguém ficou ferido.

*Amanda Quintiliano especial para o EM