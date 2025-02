MG: veja quem são os cinco familiares que morreram em acidente na MGC-452

Cinco pessoas da mesma família morreram em um acidente na MGC-452, em Tupaciguara, no Triângulo Mineiro, nessa quarta-feira (19/2). Todas as vítimas estavam no mesmo carro. Uma caminhonete tracionava uma pequena carreta reboque, que teria desprendido e atingido o veículo de passeio, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

A família estava indo para Uberlândia, também no Triângulo, para um tratamento dentário, de acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). O motorista da caminhonete, de 43 anos, não corre risco de morrer.

As vítimas do acidente são:

César Augusto Lopes Silva, de 25 anos, que estava dirigindo o carro, modelo Onix;



Ana Paula Lopes de Oliveira, 41 anos, mãe do motorista e passageira no banco da frente;



Juliano César Lopes da Silva, 10 anos; filho de Ana Paula e irmão do motorista;



Maria Eduarda Silva Marques, 22 anos, companheira de César;



Eduardo Augusto Marques Lopes, de 1 ano, filho do condutor e de Maria Eduarda

Ana Paula Lopes de Oliveira, 41 anos, é uma das vítimas do acidente Juliano César Lopes da Silva, de 10 anos, é uma das vítimas do trágico acidente no Triângulo Mineiro

De acordo com boletim da PMMG, Cesar e Ana Paula, que estavam na parte da frente do carro, tiveram ferimentos múltiplos, incluindo esmagamento do crânio. Maria Eduarda e as crianças foram decapitadas. Os corpos foram encaminhados ao Posto Médico-Legal para ser submetidos aos exames de necropsia.

O acidente

O condutor da caminhonete se apresentou à polícia e realizou o teste de etilômetro, que não constatou álcool no organismo. Ambos os veículos estavam regulares. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) afirmou que o motorista foi liberado no local, e o caso segue sob investigação.

À polícia, o condutor da caminhonete contou que estava dirigindo quando sentiu um tranco no veículo em que conduzia e verificou que havia ocorrido um acidente. O carro de passeio estava na direção contrária quando aconteceu a colisão.

A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. Até então, os bombeiros acreditam que a carreta do reboque se desprendeu e atingiu o carro. Não foi informado o que poderia ter provocado o desprendimento.

A perícia da PCMG foi ao local e coletou vestígios e elementos para subsidiar a investigação.