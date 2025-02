Homem rouba turista, é preso e confessa troca de roupa para cometer crime

Um homem de 25 anos foi preso, suspeito de cometer dois roubos em dois dias, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, nessa quarta-feira (19/2).

Uma mulher de 29 anos relatou aos militares que estava lanchando, em um estabelecimento próximo ao hotel onde estava hospedada, quando foi abordada pelo suspeito com uma faca. Ele disse que queria o celular dela, e, caso contrário, iria cortá-la. A turista ficou assustada, deixou o aparelho cair no chão e foi embora. O homem pegou o celular e fugiu.

Ao chegar ao hotel, contou aos funcionários que havia sido roubada e pediu ajuda. Eles chamaram a polícia e entregaram aos militares as imagens das câmeras de segurança, que registraram o suspeito.





Com as informações sobre as características dele, os militares localizaram e prenderam o suspeito. O celular da turista estava com ele.





Troca de roupa





O suspeito contou aos policiais, depois de preso, que havia cometido outro roubo no dia anterior, em um posto de gasolina. Após o crime, ele foi até um estacionamento e trocou de roupa para não ser localizado. Os policiais foram até o estacionamento, localizaram as roupas, a bolsa da vítima do roubo no posto de gasolina e outras facas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





A bolsa foi devolvida à mulher, e o suspeito foi encaminhado para a 3ª Delegacia de Polícia de Governador Valadares.