Novo voo com deportados chega a BH nesta sexta (21)

Um novo voo com 101 repatriados brasileiros dos Estados Unidos chega ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana da capital, na tarde desta sexta-feira (21/2).

Inicialmente, os deportados chegam ao Aeroporto Internacional de Fortaleza ainda na manhã de hoje. De lá, os brasileiros seguem em um voo da Força Aérea Brasileira (FAB) até o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte.

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), em uma ação conjunta com o Ministério da Saúde (MS) e Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), - Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Ministério da Defesa (MD) e a Polícia Federal, recepcionará os repatriados, garantido o atendimento humanizado aos brasileiros que retornam ao seu país, cumprindo uma determinação do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Em BH, serão disponibilizados canais para que os repatriados possam entrar em contato com familiares e obter orientações sobre serviços públicos de saúde, assistência social e trabalho como regularização vacinal e matrícula na rede de ensino.

Estrutura no Aeroporto de Confins

Uma estrutura foi montada em uma ação conjunta do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), Ministério das Relações Exteriores (MRE), Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ministério da Saúde (MS) e Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Polícia Federal e a Organização Internacional para as Migrações (OIM) no Aeroporto de Confins para receber os repatriados brasileiros.

Em Confins, de acordo com a pasta dos Direitos Humanos e Cidadania, a concessionária BH Airport destinou a Sala de Autoridades para a recepção com conforto e estrutura adequada.

O espaço também contará com acesso à água, alimentação, pontos de energia, internet e banheiro próximo. Ainda conforme a pasta, equipes habilitadas estarão disponíveis para prestar informações sobre serviços essenciais, incluindo procedimentos para matrícula na rede de ensino e regularização vacinal, para garantir um retorno seguro e assistido aos seus destinos finais.

Novo trajeto

Depois de negociações, um novo trajeto para o voo de brasileiros deportados dos Estados Unidos foi definido. Com isso, o avião com os repatriados sai dos Estados Unidos com destino a Fortaleza. Para finalizar a viagem, uma outra aeronave, em caráter excepcional, será disponibilizada pela FAB com destino a Belo Horizonte.

A nova dinâmica vem depois do primeiro voo de deportados desde o início do segundo mandato de Donald Trump na presidência dos EUA. O voo foi realizado em meio a denúncias de falhas no avião, maus tratos e algemas nos brasileiros deportados no dia 24 de janeiro.

Com o novo trajeto, a expectativa do Governo Brasileiro é que o tempo total de viagem diminua e os brasileiros não sobrevoem o território nacional algemados.