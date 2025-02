MG: motorista morre depois de caminhão cair de ponte em rio

Um caminhoneiro, de 38 anos, morreu depois que o caminhão que dirigia caiu de uma ponte e atingiu um rio, capotado. O caso aconteceu na rodovia LMG-662, no município de Natalândia, na Região Noroeste de Minas, na tarde dessa quinta-feira (20/2).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o caminhão foi encontrado caído no rio Mamoneira com as rodas para cima e com o corpo do motorista preso às ferragens da cabine.

Conforme registros, a cidade em que aconteceu o acidente era o destino do motorista, que viajava de João Pinheiro, no Noroeste Mineiro, a 187 quilômetros de distância, com uma carga de ferragem.

O gerente da empresa em que a vítima trabalhava compareceu ao local durante as diligências.

O corpo do motorista foi removido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e entregue a uma equipe funerária de plantão.

Já o caminhão e a carga ainda não foram retirados do leito do rio.