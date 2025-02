Estrutura é montada para receber repatriados em Confins e Fortaleza

Sou estudante de jornalismo no Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH). Já trabalhei no Laboratório de Aprendizagem em Comunicação e Audiovisual do UNIBH (CACAU) e na Assessoria de Comunicação do Sistema Faemg Senar.

Os 111 deportados dos Estados Unidos que retornam ao Brasil nesta sexta-feira (7/2) serão recebidos com uma operação especial de acolhimento montada em Fortaleza e Confins, na Região Metropolitana de BH. De acordo com informações do Itamaraty, a previsão é que o avião que traz os repatriados de Alexandria, nos Estados Unidos, pouse no Aeroporto Internacional de Fortaleza às 15h50.

A estrutura foi montada em uma ação conjunta do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), Ministério das Relações Exteriores (MRE), Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ministério da Saúde (MS) e Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Polícia Federal e a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

De acordo com a pasta dos Direitos Humanos e da Cidadania, equipes foram montadas para recepcionar os repatriados no Aeroporto Internacional de Fortaleza e no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Na capital do Ceará, a equipe de acolhimento do MDHC será coordenada pela secretária executiva do ministério Janine Mello e em Confins pela ministra da pasta, Macaé Evaristo.

Depois do desembarque em Fortaleza, uma aeronave da FAB seguirá com os repatriados até o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. O voo tem previsão de duração de duas horas e meia. O Itamaraty estima que a aeronave pouse em Confins por volta das 21h.

Para garantir suporte e orientações aos repatriados, a ação também inclui o Governo do Ceará, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, as prefeituras de Belo Horizonte, Confins e Lagoa Santa, e o Juizado da Infância e Adolescência.

Estrutura em Fortaleza

Na capital do Ceará, o Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante (PAAHM), instalado no Aeroporto Internacional de Fortaleza, foi mobilizado para receber os brasileiros repatriados. O serviço é oferecido pela Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (SEDIH) e conta com atendimento multidisciplinar para dar maior agilidade ao serviço migratório.

A estrutura montada em Fortaleza também conta com acesso a água, alimentação, pontos de energia, internet e banheiro próximo. Estarão presentes equipes do MDHC, MRE, MS e MDS para o receptivo.

Estrutura em Confins

Em Confins, de acordo com a pasta dos Direitos Humanos e Cidadania, a concessionária BH Airport destinou a Sala de Autoridades para a recepção com conforto e estrutura adequada.

O espaço também contará com acesso à água, alimentação, pontos de energia, internet e banheiro próximo. Ainda conforme a pasta, equipes habilitadas estarão disponíveis para prestar informações sobre serviços essenciais, incluindo procedimentos para matrícula na rede de ensino e regularização vacinal, para garantir um retorno seguro e assistido aos seus destinos finais.

Trajeto dos repatriados

A nova dinâmica para a deportação foi definida depois do último voo com repatriados brasileiros, no dia 24 de janeiro, realizado em meio a denúncias de falhas no avião, maus-tratos e algemas em todos os deportados.

Com o novo trajeto, a expectativa do Governo Brasileiro é que o tempo total de viagem diminua e os brasileiros não sobrevoem o território nacional algemados. Ainda não se sabe se a mudança será definitiva. Os repatriados devem chegar a Confins próximo às 21h.

O Itamaraty ainda não sabe quantos dos passageiros ficarão em Fortaleza e quantos seguirão viagem para Minas Gerais. O embarque foi realizado nesta madrugada, em Alexandria, nos Estados Unidos, com uma escala técnica em Porto Rico.

A operação de embarque dos repatriados foi acompanhada pelo diplomata do Consulado-Geral, em Houston, a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice