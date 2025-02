Mais de 100 cidades do Sul de Minas podem ser atingidas por tempestade

Mais de 100 cidades do Sul de Minas estão em alerta para chuva intensa e possibilidade de granizo. O aviso meteorológico foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e vale até 21h desta sexta-feira (07/02). O alerta define chuva entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm por dia, ventos entre 60 e 100 km/h, além da queda de granizo.

Diante do risco de rajadas de vento e descargas elétricas previsto no aviso meteorológico, o Inmet orienta que a população não se abrigue debaixo de árvores - pois há possibilidade de queda e descargas elétricas - não estacione veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda. O instituto também pede que as pessoas evitem usar aparelhos eletrônicos ligados a tomadas.

Além das cidades do Sul de Minas, o aviso vale também para cidades de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Rio de Janeiro. O Inmet alertou também para a possibilidade de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Outro risco é para as rajadas de vento.





Veja a lista de cidades em alerta