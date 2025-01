Uma chuva forte, acompanhada de um vendaval e granizo, assustou os moradores e causou danos na cidade de Mamonas, no Norte de Minas, nessa sexta-feira (3/1). Curiosamente, a cidade de 6 mil habitantes é um dos municípios mais castigados pela seca no Norte do estado.

No ano passado, a cidade e enfrentou a estiagem prolongada de abril a novembro, com moradores de 16 comunidades rurais sendo abastecidas por caminhões-pipas.

Conforme a coordenadora municipal de Defesa Civil de Mamonas, Eni Maria de Deus, a tempestade de sexta-feira à tarde durou cerca de 40 minutos. Segundo ela, o vendaval destelhou de 10 a 15 casas na área urbana do município. A força do vento arrancou o portão de uma residência.

Foram destelhados parcialmente os prédios do Centro de Desenvolvimento Social de Mamonas e a sede dos Correios na cidade.

A coordenadora de Defesa Civil de Mamonas informou ainda que durante o temporal, uma vaca morreu depois de ter atingida por um raio na comunidade de Enchu, na zona rural do município.

Cidade já ficou sem água nas torneiras

“Acostumados” com a estiagem histórica, os moradores de Mamonas já ficaram com as torneiras secas. A situação ocorreu em 2012. Na ocasião, a barragem do Rio Cabeceiras, responsável pelo abastecimento da cidade, ficou completamente vazia, devido à falta de chuvas.

O drama da população de Mamonas diante da falta d' água foi documentado pelo Estado de Minas. Com o secamento da barragem do Rio Cabeceiras, todos os moradores da cidade passaram a ser abastecidos por caminhões-pipas, que buscavam água em municípios vizinhos. Banho no lugar virou luxo.

No período chuvoso de outubro/2011 a março de 2012, foram registrados em Mamonas apenas 400 milímetros de chuva, metade da média histórica (800 a 900 milímetros). Por isso, ao longo de 2012, o drama das torneiras secas na cidade foi enfrentado por quase seis meses, até que as chuvas retornaram na região.