Novo voo com deportados chega nesta sexta em Fortaleza com 111 passageiros

Sou estudante de jornalismo no Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH). Já trabalhei no Laboratório de Aprendizagem em Comunicação e Audiovisual do UNIBH (CACAU) e na Assessoria de Comunicação do Sistema Faemg Senar.

Novo voo com brasileiros repatriados dos Estados Unidos chega a Fortaleza nesta sexta-feira (7/2) com 111 passageiros. De acordo com informações repassadas pelo Itamaraty, a previsão é que o voo chegue ao aeroporto na capital do Ceará às 15h50 e em seguida uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) transporte os deportados até o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins.

A nova dinâmica para a deportação foi definida depois do último voo com repatriados brasileiros, no dia 24 de janeiro, realizado em meio a denúncias de falhas no avião, maus tratos e algemas em todos os deportados.

Com o novo trajeto, a expectativa do Governo Brasileiro é que o tempo total de viagem diminua e os brasileiros não sobrevoem o território nacional algemados. Ainda não se sabe se a mudança será definitiva.

Os repatriados devem chegar a Confins próximo às 21h. O Itamaraty ainda não sabe quantos dos passageiros ficarão em Fortaleza e quantos seguirão viagem para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte.

O embarque foi realizado nesta madrugada, em Alexandria, nos Estados Unidos, com uma escala técnica em Porto Rico. A operação de embarque dos repatriados, na madrugada de sexta, foi acompanhada pelo diplomata do Consulado-Geral, em Houston, a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O ‘primeiro’ voo de deportados

Esse vai ser o segundo grupo de imigrantes brasileiros que retorna ao país desde o início da segunda gestão de Trump à frente da Casa Branca. No primeiro voo de deportação de imigrantes, no dia 24 de janeiro, 88 brasileiros chegaram ao país acorrentados e algemados.

O voo tinha como destino Belo Horizonte, mas a aeronave apresentou problemas técnicos, o que fez a viagem na aeronave fretada dos EUA terminar em Manaus, no Amazonas. No dia seguinte, uma aeronave do governo federal transportou os brasileiros até o destino oficial em Belo Horizonte.

O translado foi alvo de críticas do governo brasileiro que não concordou com o tratamento dado aos brasileiros durante o voo. A deportação realizada no dia 24 de janeiro faz parte de acordo assinado, em 2018, entre o presidente brasileiro na época, Michel Temer, e o norte-americano, Donald Trump, em seu primeiro mandato. O acordo bilateral prevê a realização de voos de repatriação de imigrantes ilegais que não tinham mais possibilidade de recursos junto à administração dos Estados Unidos.

Apoio aos brasileiros repatriados

Tanto na capital do Ceará quanto na capital mineira o Governo federal montou um esquema de recepção e apoio. Nos dois aeroportos, a Polícia Federal fará uma operação especial com objetivo de realizar procedimentos migratórios e de segurança aeroportuária.

Para atender as pessoas que chegarem ao aeroporto de Fortaleza, a equipe do Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante (PAAHM) estará mobilizada, o serviço também terá o apoio de uma equipe do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O posto avançado é um serviço oferecido pela Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (SEDIH) com um atendimento multidisciplinar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Já no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, o Posto de Acolhimento aos Repatriados, criado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania vai garantir que os repatriados tenham acesso à internet gratuitamente, carregador de celular e canais para que possam entrar em contato com os familiares, além de conseguir orientações sobre serviços públicos de saúde, assistência social e trabalho.