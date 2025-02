BH: caminhão arranca fios na Via Expressa e atrapalha trânsito

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

O trânsito no cruzamento entre a Avenida Juscelino Kubitschek com a Rua Conde Pereira Carneiro, na Via Expressa, no bairro Gameleira, em Belo Horizonte, está complicado na manhã desta sexta-feira (7/2). Um caminhão derrubou fios no local, atrapalhando o fluxo de veículos.

Conforme imagens divulgadas nas redes sociais, motoristas que passaram na via por volta das 8h desta sexta ainda conseguiam ver a fiação caída. Segundo a BHTrans, os fios de alta tensão já foram retirados, mas os semáforos da área foram desativados.

Até a publicação desta matéria, agentes da BHTrans atuavam no local para melhorar a fluidez, mas não há previsão para o término do reparo. Ainda de acordo com o órgão municipal, será necessário repor todos os fios.

A recomendação é que os motoristas passem devagar pelo local, que está sinalizado pelos agentes de trânsito. Quem transita pela Via Expressa no sentido Centro pode enfrentar congestionamento. Segundo a BHTrans, uma das alternativas é passar pela Avenida Amazonas.