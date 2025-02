Policial penal morre em acidente de moto em rodovia de Minas

Um policial penal, de 27 anos, morreu depois de perder o controle da moto que dirigia e cair de uma ponte, na rodovia MGC-418, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, na tarde dessa quinta-feira (6/2).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv), o policial dirigia uma moto, de modelo Honda Bros, no sentido Teófilo Otoni/Carlos Chagas da rodovia. Porém, na altura do quilômetro 132, em um trecho conhecido como “Ponte Torta” e “Estrada do Boi”, ele perdeu o controle da direção e passou direto em curva, caindo da ponte.

Segundo o boletim de ocorrência, o trecho tinha resíduos de brita asfáltica, o que pode ter influenciado na queda do motociclista. Ainda conforme registros, a pista tinha marcas de frenagem.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) também atendeu à ocorrência e realizou a remoção do corpo.

O homem foi identificado como um policial penal de Minas Gerais, que trabalhava no Presídio de Jequitinhonha, em município homônimo, no Vale do Jequitinhonha.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) ainda não se pronunciou sobre o caso.