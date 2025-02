Jovem morre afogado em lagoa na Grande BH

Um jovem, de 18 anos, morreu afogado em uma lagoa no bairro Belvedere, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde dessa quinta-feira (6/2).

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado, por volta das 17h, para atender à ocorrência de uma vítima de afogamento em uma lagoa, localizada na Avenida Antônio Souza Glória.

Segundo a corporação, uma equipe encontrou o jovem, que submergiu na água, e iniciou trabalhos de técnica de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), com suporte de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local.

No entanto, após um período de realização de RCP, a médica do Samu constatou o óbito.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para investigação, mas a dinâmica do afogamento ainda não foi divulgada. O corpo foi removido pelo Rabecão.