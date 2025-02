MG: Justiça solta dois presos por linchamento de catador

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) determinou a soltura de Rafael e Gilberto Stopa, pai e filho, presos em flagrante pelo linchamento do catador de recicláveis Elvis Cleiton da Silva Batista, ocorrido no Bairro Santa Cecília, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, no início de janeiro.



Na decisão, os desembargadores argumentaram que os dois são réus primários, "de bons antecedentes, não havendo informação de que sejam pessoas perniciosas ao convívio social ou à ordem pública".



Outros presos podem ter decisão favorável



Segundo especialistas da área criminal, há a possibilidade de que a Justiça tenha o mesmo entendimento para os demais acusados. No total, quatro pessoas continuam presas, enquanto outras quatro estão foragidas. Três adolescentes foram apreendidos.



Vítima morreu sem ter cometido crime, diz polícia



A Polícia Civil concluiu que Elvis Cleiton da Silva Batista, morto a pedradas, era inocente. A informação foi divulgada em coletiva de imprensa na última segunda-feira (3/2).



Catador de recicláveis e conhecido na região, Elvis foi linchado por parentes e vizinhos de uma menina de 9 anos, sob a acusação de abuso sexual. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O laudo médico apontou tórax instável e politraumatismo como causas da morte.



As investigações identificaram 13 participantes no crime, incluindo adolescentes e adultos. Dez pessoas já foram indiciadas, dentre elas a mãe da menina, seu noivo e o sogro - estes dois últimos foram liberados pelo TMJG.

Outros três foram detidos na última sexta-feira (31/1), enquanto quatro permanecem foragidos. Três adolescentes responderão por ato infracional análogo ao homicídio.