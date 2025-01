Homens rendem motorista e ateiam fogo em ônibus na Grande BH

Quatro homens renderam um motorista, entregaram uma carta a ele e ateiaram fogo em ônibus coletivo na Avenida Rute Brando de Azevedo, no Bairro Vale da Prata, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (31/1).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada às 1h58 por um motorista de ônibus que alegou que indivíduos haviam ateado fogo ao veículo que ele trabalhava. Quando as viaturas chegaram ao local, o homem relatou aos policiais que estava aguardando o horário de 2h para iniciar a rota de passageiros quando quatro homens abordaram o ônibus da linha 119 do transporte metropolitano, que faz o trajeto Veneza/Apoio Mineiro, via bairro San Genaro.

Ainda segundo o motorista, dois desses homens, que portavam uma arma de fogo e um facão, começaram a gritar e bater na porta do veículo, mandando que a porta fosse aberta. Pensando que era um assalto, o motorista tentou ligar o veículo para fugir. Porém, um dos homens se aproximou pela janela e, apontando a arma para a cabeça do motorista, mandou que a porta fosse aberta, senão ele iria matá-lo.

O motorista, então, abriu a porta do coletivo e os homens entraram. Um dos suspeitos disse ao funcionário que eles não iriam fazer nada contra ele, “só botar fogo no ônibus”, e que ele poderia pegar suas coisas e sair do veículo. Neste momento, um dos homens lhe entregou uma carta e ordenou que ela fosse entregue à primeira guarnição que atendesse à ocorrência.

Ainda de acordo com o testemunho do motorista, outros dois homens estavam com galões com material inflamável e atearam fogo ao veículo. Na sequência, fugiram em um Fiat Uno no sentido Belo Horizonte.

Quando os militares chegaram ao local, as chamas estavam altas e foi necessário o acionamento do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Conforme boletim de ocorrência, as chamas consumiram todo o ônibus e também atingiram dois carros que estavam estacionados. Não houve feridos.

Segundo os militares, a carta continha uma manifestação de repúdio à Unidade Prisional de Ribeirão das Neves. Ela foi entregue ao perito da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) para contribuir com as investigações.

Devido às dimensões do ônibus, o veículo ainda não foi removido do local.