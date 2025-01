BH: viatura da Guarda Municipal avança sinal e é atingida por ônibus

Uma viatura da Guarda Municipal de Belo Horizonte foi atingida por um ônibus na noite desta quinta-feira (30) no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua São Paulo, no Centro da capital. O acidente ocorreu por volta das 23h e deixou dois agentes feridos.

Segundo testemunhas no coletivo, a viatura subia a Rua São Paulo quando avançou o sinal vermelho e foi atingida por um ônibus da linha 3848 (Água Limpa - BH), que seguia pela Avenida Afonso Pena em direção à rodoviária. Com o impacto, o veículo da Guarda Municipal rodou na pista. O motorista do ônibus disse que alguns veículos menores conseguiram frear, mas ele não.

Os dois guardas foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o estado de saúde deles não foi divulgado.

Viatura da Guarda Municipal foi atingida por um ônibus após avançar sinal, segundo testemunhas Túlio Santos/EM/D.A/Press

A Polícia Militar registrou a ocorrência, que será investigada para esclarecer as circunstâncias do acidente.

