Acusado aplicar cocaína na namorada e matá-la é extraditado da Colômbia

A Polícia Federal informou que Alef Teixeira de Souza, de 31 anos, acusado de aplicar cocaína na namorada e matá-la em Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais, desembarcou nesta quinta-feira (6/2) no Aeroporto Internacional de Confins, na Grande BH, depois de ser extraditado da Colômbia. Rafaella Cristina Miranda Sales foi assassinada, aos 34, em abril de 2023.

Depois de cometer o assassinato, Alef fugiu para o Uruguai. De lá, ele foi para o Paraguai, de onde embarcou para a Costa Rica. Nesse país, ele acabou preso pela Interpol em agosto, quatro meses após o feminicídio. Porém, devido à falta de um tratado internacional de extradição entre o país caribenho e o Brasil, o mandado de prisão não foi acatado pela Justiça local. Com isso, Alef foi colocado em liberdade, quando seguiu para a Colômbia e foi preso novamente.

Alef acabou denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) por homicídio com três qualificadoras: meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio.

Ele estava na lista de procurados da Interpol não só pelo crime de feminicídio, mas em decorrência de uma tentativa de assassinato de outra mulher, em São Paulo, em 2021, e também por causa da denúncia do MPMG contra ele por tráfico de drogas. Em caso de condenação, as penas somadas podem ultrapassar 105 anos de prisão, pontuou a Polícia Federal ao comunicar a extradição.

O dia do crime

Alef Teixeira de Souza e Rafaella Cristina Miranda Sales se conheceram por meio de um aplicativo de relacionamento e mantiveram um relacionamento por cerca de dois meses. Nesse período, a relação foi marcada por episódios recorrentes de violência doméstica. Por fim, em 28 de abril de 2023, Alef submeteu a companheira a várias horas de tortura e a matou.

O laudo da necropsia apontou que Rafaella foi espancada diversas vezes, teve partes do corpo cortadas e terminou estrangulada. Também foi identificada uma grande quantidade de cocaína no corpo dela. No fim da tarde, ele começou uma nova sessão de tortura, com intenso espancamento que deixou sangue pela casa toda.

Na denúncia, o MPMG lembrou que Alef ainda se passou por Rafaella nas redes sociais e conversou com familiares da mulher a fim de demonstrar que estava tudo bem.

Nesta quinta-feira, Alef Teixeira de Souza deu entrada na Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A reportagem não conseguiu localizar a defesa dele. O espaço segue aberto para manifestações.

