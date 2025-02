Dupla suspeita de execução de rivais de facção criminosa é presa em Minas

Dois suspeitos no envolvimento de execuções a rivais em facção criminosa foram presos em operação de trânsito na rodovia MGC-265, no município de Tocantins, na Zona da Mata de Minas Gerais, na noite dessa quinta-feira (6/2). Na operação, um veículo clonado e roubado no estado do Rio de Janeiro também foi recuperado.

A Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv) realizava uma operação na altura do quilômetro 23 da rodovia quando, por volta das 22h30, deu ordem de parada a um carro, de modelo Toyota Corolla Cross. O motorista desobedeceu e acelerou o carro, mas foi alcançado pelos policiais.

Os militares consultaram os nomes do condutor e passageiro no sistema e encontraram registros de que o motorista tinha passagens pelos crimes de tráfico de drogas e roubo. Além disso, constataram que o veículo estava registrado com uma placa diferente, além de estar sinalizado como fruto de roubo no município de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, desde outubro de 2022.

Os policiais entraram em contato com a equipe da Polícia Militar de Tocantins, que informou que os suspeitos estavam hospedados na casa de um homem já conhecido no meio policial. Ainda segundo a equipe, a dupla se envolveu em execuções de rivais de facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas.

O carro, dois celulares e R$ 357 em dinheiro vivo foram apreendidos. Os autores receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Plantão em Ubá, que segue com as investigações.

