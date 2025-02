Mulher fica presa em cemitério no Rio de Janeiro

Uma mulher viveu uma situação inusitada ao ficar presa no Cemitério Municipal de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O caso aconteceu nesta quarta-feira (5).



De acordo com informações, a mulher havia ido ao cemitério, no bairro Camarão, para participar de um sepultamento e decidiu permanecer por mais tempo depois do enterro. Ao terminar sua despedida prolongada do morto, ela deparou com a porta do cemitério fechada, ficando impedida de sair.



O incidente ocorreu no final da tarde. Quando a mulher percebeu que estava isolada, tentou encontrar uma saída. Em um vídeo que circula nas redes sociais, a mulher é vista tentando sair, apoiada sobre o muro e a grade do cemitério, enquanto é observada por populares na calçada.

Procurada, a Prefeitura de São Gonçalo informou que a administração vai apurar o ocorrido para entender se houve falhas e tomar as providências cabíveis, se for o caso.