Caminhoneiro tenta subornar policiais e é preso no interior de Minas

Um caminhoneiro foi preso depois de tentar subornar policiais rodoviários durante fiscalização na rodovia MGC-381, no município de Mantena, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, nessa quinta-feira (6/2). Ele foi flagrado com a carteira de motorista irregular.

Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv) realizava a “Operação PMMG 250 Anos: Pré-Carnaval Seguro”, em conjunto com a Secretaria da Fazenda do estado do Espírito Santo, quando abordou um caminhão que transportava botijões de gás de cozinha, na altura do quilômetro zero da rodovia.

O veículo seguia com a carga da cidade de Barra de São Francisco, no Noroeste do estado do Espírito Santo, com destino ao município de Ipirá, na região de Feira de Santana, na Bahia.

Segundo registros policiais, os agentes solicitaram os documentos pessoais e da carga e encontraram irregularidades na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista. Neste momento, os militares relataram que o caminhoneiro ofereceu uma quantia em dinheiro para que os militares liberassem o caminhão para seguir viagem.

O caminhoneiro foi preso em flagrante pelo crime de corrupção ativa. De acordo com os policiais, ele ofereceu “vantagem indevida aos militares para omitir/retardar ato de ofício”. O caminhoneiro foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, que segue com os procedimentos legais do caso.

