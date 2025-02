Ônibus perde o freio em descida de serra e funcionário de mineradora morre

Um operador de máquinas morreu depois de um ônibus perder os freios e tombar na Estrada de Brumal, em Santa Bárbara, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (6/2). O coletivo com funcionários da Skava Minas voltava de uma unidade da AngloGold Ashanti em direção ao município de Barão de Cocais, nas proximidades da Serra do Caraça.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 18h20 para atender à ocorrência de tombamento. Segundo a corporação, o coletivo estava com cerca de 43 ocupantes no momento do acidente e, segundo a empresa, 30 pessoas ficaram feridas.

Os passageiros foram encaminhados aos hospitais de Santa Bárbara e Barão de Cocais para atendimento. Não foi divulgado o estado de saúde das vítimas.

Testemunhas contaram aos bombeiros que o ônibus sofreu problemas com os freios durante um trecho de descida, causando o tombamento. Segundo relatos, o motorista dirigiu o veículo contra um barranco para evitar que ele caísse em uma área de barragem.

A Skava Minas lamentou, por nota, a perda do funcionário e "manifesta suas mais sinceras condolências à família da vítima e a todos os colaboradores envolvidos". Informou também que "está tomando as medidas de suporte necessárias, como oferecer acompanhamento médico e psicológico. A empresa reitera seu compromisso de colaborar integralmente com as autoridades para a apuração das causas do acidente".

A Polícia Civil (PCMG) realizou a perícia técnica no local e, após a liberação, os bombeiros fizeram a retirada do corpo do homem das ferragens do veículo, que ficou sob os cuidados da Funerária Santa Bárbara.