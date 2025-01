Macaé Evaristo demonstra preocupação com relato dos brasileiros deportados

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, demonstrou preocupação com os relatos feitos pelos brasileiros deportados dos Estados Unidos, que chegaram ao Aeroporto Internacional de BH, em Confins, neste sábado (25/1).





“Os países têm suas políticas imigratórias, mas elas não podem violar os direitos humanos. O Brasil sempre tratou com muito respeito toda a população. Tanto refugiado que chega ao Brasil quanto pessoas que temos que repatriar. As denúncias das pessoas que chegaram são muito graves, de violação. Tínhamos na mesma aeronave famílias, crianças, algumas com autismo ou outro tipo de deficiência, que passaram por situações muito graves”, afirmou.





A ministra disse que a Polícia Federal fez a recepção em Manaus por solicitação das próprias pessoas que estavam na aeronave. “Ficaram muito tempo dentro da aeronave, em outros países, esperando o desembarque. Em Manaus, eles relataram que foram mais de quatro horas, com a aeronave fechada. O calor estava insuportável. Por isso, houve um desentendimento e as pessoas queriam sair da aeronave.”





Segundo a ministra, se as deportações se tornarem muito frequentes, será criado um posto de atendimento humanitário no aeroporto.

Evaristo disse, ainda, que a pasta fará um relatório do episódio, que será encaminhado para a Presidência da República e o Ministério das Relações Exteriores, com as denúncias feitas pelos deportados.