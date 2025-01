Voo com brasileiros deportados dos EUA chega ao Aeroporto de BH

O primeiro voo de brasileiros deportados dos Estados Unidos após a posse de Donald Trump chegou ao Aeroporto Internacional de BH, em Confins, na Grande BH, às 21h10 deste sábado (25/1), depois de mais de 24h de atraso. Ele deveria ter chegado às 20h de sexta-feira (24/1), vindo de Manaus, mas o voo foi cancelado porque a aeronave apresentou problemas técnicos.





Os brasileiros permaneceram no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, enquanto aguardavam um novo voo para BH. Inicialmente, a informação divulgada pelo governo do Amazonas era de que uma nova aeronave enviada pelo governo norte-americano decolaria às 17h, horário de Brasília, com destino a Confins. Porém, à tarde, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que uma aeronave faria o traslado dos imigrantes a pedido do governo federal.





O Airbus A332, modelo KC-30, decolou às 16h40, horário local, com previsão de pousar na Grande BH às 21h.





Algemados





A Polícia Federal (PF) informou que os 88 passageiros estavam algemados quando chegaram a Manaus. De acordo com a PF, eles foram recebidos por agentes e, imediatamente, liberados das algemas, “na garantia da soberania brasileira em território nacional e dos protocolos de segurança em nosso país.”





Os deportados também receberam bebida, comida, colchões e foram disponibilizados banheiros para banhos. Ainda segundo a PF, os agentes proibiram que os brasileiros fossem novamente detidos pelas autoridades americanas, quando precisaram desembarcar, na capital do Amazonas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, mandou a Polícia Federal soltar as algemas dos 88 brasileiros deportados. Segundo a nota do Ministério, Lewandowski foi informado da situação pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e orientou os agentes a determinar que às autoridades e representantes do governo norte-americano retirassem as algemas de imediato. O ministro ainda comunicou o caso ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).