Ministro mandou retirar algemas de brasileiros deportados dos EUA

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, mandou a Polícia Federal soltar as algemas dos 88 brasileiros deportados dos Estados Unidos e que pousaram em Manaus na noite dessa sexta-feira (24/1). O voo tinha como destino o Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte, mas precisou fazer um pouso de emergência na capital do Amazonas devido a problemas técnicos.

Segundo a nota do Ministério, Lewandowski foi informado da situação pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e orientou os agentes a determinar que às autoridades e representantes do governo norte-americano retirassem as algemas de imediato. O ministro ainda comunicou o caso ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Para Lewandowski, o caso era um flagrante desrespeito aos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. “O Ministério da Justiça e Segurança Pública enfatiza que a dignidade da pessoa humana é um princípio basilar da Constituição Federal e um dos pilares do Estado Democrático de Direito, configurando valores inegociáveis”, escreve a nota do governo.

Em nota, a PF afirmou que a ação foi tomada para garantir a soberania brasileira em território nacional. Segundo a corporação, as autoridades americanas queriam manter os brasileiros detidos.

A Polícia ainda acolheu os deportados e os acomodou em uma área restrita do aeroporto. No local, eles receberam bebida, comida, colchões e foram disponibilizados banheiros com chuveiros.

Por determinação do presidente Lula, uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) vai transportar os brasileiros para o Aeroporto de Confins ainda neste sábado (25/1). De acordo com a FAB, uma aeronave KC-30 foi destinada para a operação, que será acompanhada por profissionais de saúde.

A aeronave decolou da Base Aérea de Brasília às 13h, contudo não há previsão para a saída de Manaus. No entanto, a BH Airport, empresa que administra o Aeroporto Internacional de BH, em Confins, informou que a previsão da chegada do voo da FAB é às 22h45. O tempo de solo depende de trâmites diversos a serem realizados pelos órgãos competentes.