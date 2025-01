Voo com imigrantes brasileiros seguirá viagem neste sábado (25/1)

O voo dos imigrantes brasileiros deportados dos Estados Unidos com destino ao Aeroporto de Confins, que pousou em Manaus por problemas técnicos, deve seguir até Minas Gerais neste sábado (25/1), a partir de 17h, horário de Brasília, em uma nova aeronave enviada pelo governo norte-americano.

A informação foi confirmada pelo governo do Amazonas, que também afirmou que os imigrantes, apesar de terem permanecido no aeroporto aguardando um novo voo, receberam colchões para passar a noite. No total, 79 passageiros estavam a bordo do avião, sendo 11 mulheres, 62 homens e seis crianças. O voo teria partido dos EUA com 158 pessoas a bordo, sendo 70 estrangeiros, grande parte venezuelanos.

No local, uma equipe do Corpo de Bombeiros presta apoio com médicos e enfermeiros.

Desde sua posse, na última segunda-feira (20/1), Trump anunciou uma série de medidas para endurecer as regras de entrada e permanência de estrangeiros nos EUA. Entre as mudanças, estão o restabelecimento da política “Permaneça no México” e a suspensão do direito automático à cidadania por nascimento em território americano.

Na noite dessa quinta-feira (23/1), Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, publicou em redes sociais que mais de 500 imigrantes ilegais de diferentes nacionalidades já foram presos desde o início da nova gestão, incluindo indivíduos ligados a gangues e condenados por crimes graves.