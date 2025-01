O Departamento de Justiça dos Estados Unidos ameaçou processar as autoridades locais que não cooperarem com as políticas migratórias prometidas pelo presidente Donald Trump, incluindo a deportação de milhões de migrantes em situação irregular.

Citanto uma cláusula constitucional sobre a divisão de poderes, o vice-procurador-geral americano, Emil Bove, afirmou em um memorando que "a lei federal proíbe que os atores estaduais e locais resistam, obstruam ou violem de qualquer forma as ordens legais relacionadas à imigração".

"O Departamento de Justiça investigará os incidentes que envolvam qualquer conduta imprópria para uma possível acusação", acrescentou Bove no memorando emitido na noite de terça-feira e publicado pelos meios de comunicação dos EUA nesta quarta (22).

Trump anunciou restrições drásticas à imigração e ao asilo nos Estados Unidos horas depois de assumir o cargo, incluindo a declaração de emergência nacional na fronteira com o México e o fim da cidadania por nascimento.

O presidente republicano prometeu, durante sua campanha à Casa Branca, realizar a maior deportação de migrantes da história dos Estados Unidos.

Segundo Bove, um grupo de trabalho sobre as chamadas "cidades santuário" foi recentemente criado. Essas cidades protegem os migrantes de serem expulsos.

O vice-procurador-geral disse que seriam identificadas "leis, políticas e atividades estaduais e locais que sejam inconsistentes com as iniciativas migratórias do Poder Executivo" para, quando necessário, "tomar medidas legais" contra essas normas.

Várias "cidades santuário" controladas por democratas nos Estados Unidos restringem a cooperação com as autoridades federais de imigração.

"Leis e ações que ameaçam obstruir as iniciativas migratórias do Poder Executivo, incluindo a proibição de divulgar informações às autoridades federais envolvidas em atividades de aplicação da lei migratória, ameaçam a segurança pública e a segurança nacional", afirmou Bove.

O FBI e outras agências devem "revisar seus arquivos em busca de informações de identificação e/ou dados biométricos relacionados a não cidadãos que se encontrem ilegalmente nos Estados Unidos" e entregá-los ao Departamento de Segurança Interna para facilitar as deportações, disse Bove, que foi um dos advogados pessoais de Trump antes de ser nomeado para o Departamento de Justiça.

