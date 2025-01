Homem é morto com dez tiros ao sair para comprar macarrão 

Um homem de 29 anos foi morto a tiros em Santa Luzia, na Grande BH, na noite dessa sexta-feira (24/01). A equipe da Polícia Militar que atendeu a ocorrência informou que, quando chegou ao Bairro Vila Nova Esperança, o homem estava morto, no chão.





Um vizinho disse aos policiais que o homem morava no bairro há cerca de quatro meses, mas não tinha contato com ele. Já a ex-namorada contou que os dois não estavam mais juntos, mas foi passar o fim de semana com a filha dele, de 5 anos. Ela diz que pediu ao homem que comprasse macarrão. A ex relatou ainda que ouviu os disparos logo que ele deixou a casa.





Moradores que não quiseram se identificar disseram aos militares que a motivação do crime é a disputa por pontos de venda de drogas. Os autores dos disparos estavam usando coletes e balaclavas e são do Bairro Gávea, em Vespasiano, também na Grande BH.

De acordo com a PM, o corpo do homem tem dez perfurações: duas na cabeça, quatro no peito, duas na perna esquerda e duas no braço direito. Ele foi encaminhado para o IML. A ocorrência está a cargo da 12a Delegacia de Santa Luzia.